Korona mı yoksa grip mi daha ölümcül? Mehmet Ceyhan bilimsel makale üzerinden yanıtladı - Haberler
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Korona mı yoksa grip mi daha ölümcül? Mehmet Ceyhan bilimsel makale üzerinden yanıtladı

Haberler.com, Erdem Aksoy - Güncel
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Koronavirüs salgını sürecinde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yine dikkat çeken bir paylaşım geldi. Koronavirüsün mü yoksa gribin mi daha ölümcül olduğuna ilişkin soruya bilimsel bir makaleyi referans göstererek yanıt veren Prof. Dr. Ceyhan, "Grip her yıl dünyada 300 bin - 600 bin insanın ölümüne neden oluyor. COVID'e bağlı ölümler ise bunun 10 katı" ifadesini kullandı.

John Hopkins Üniversitesi'nden Lisa Lockerd Maragakis'in "Covid-19 ve Grip" başlıklı makalesini referans olarak gösteren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"COVID ve gribin toplum üzerine etkisi çok soruluyor. Hangisi daha kötü etkiliyor, daha çok öldürüyor? Grip her yıl dünyada 300 bin - 600 bin insanın ölümüne neden oluyor. COVID'e bağlı ölümler bunun 10 katı. Grip vaka sayısı, ölüm sayısı öngörülebilir durumda."

"PANDEMİYE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER GRİBİ DE ÖNLEYECEKTİR"

Oysa koronavirüs pandemisinin nasıl seyredeceğinin ve hangi kronik problemlere yol açacağının henüz belli olmadığını belirten Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

"COVID ancak grip pandemisi ile karşılaştırabilir. Pandemiye karşı alınan önlemler gribi de önleyecektir zaten."

Korona mı yoksa grip mi daha ölümcül? Mehmet Ceyhan bilimsel makale üzerinden yanıtladı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Mehmet Ceyhan, Corona virüs, Koronavirüs, Corona, Korona, Grip, Güncel, Haber

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