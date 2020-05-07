Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
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Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona

Ramazan davulcusu 'korona manisi' ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
07.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:02

Samsun'da 23 yaşındaki Ramazan davulcusu Oktay Gümüştaş, "Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona" diye bağırarak vatandaşı sahura kaldırıyor.

Ramazan ayının renkli görüntülerinden olan davulcular, sahur vaktinde yaptıkları mesailerine devam ediyor. Bu yıl kapı kapı dolaşıp bahşiş toplayamayacak olan Ramazan davulcuları hislerini manilerine yansıtıyor.

"BIRAKIP GİT TÜRKİYE'Yİ, VİCDANSIZ KORONA"

Dededen kalma bir geleneği devam ettiren Oktay Gümüştaş, her gün sokakları korona virüsüne yazdığı manisi ile dolaşıyor. 23 yaşındaki Ramazan davulcusu "Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona" diye bağırarak vatandaşı sahura kaldırıyor. Maske takmayı da ihmal etmeyen Gümüştaş, mehter takımından kalma kıyafetleri ile Çiftlik Mahallesi'nde nostalji rüzgarı estiriyor.

Ramazan davulcusu 'korona manisi' ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona

"İNSANLARA KORONAYI UNUTTURMUYORUM"

Oktay Gümüştaş, "Bu meslek dedemden babama ondan da bana kaldı. Küçüklükten beri babamın peşinde bu işi yaptığını gördüm. 10 senedir de bu işi yalnız devam ettirmeye çalışıyorum. Halkımızı sahura kaldırıyorum. Daha önce mehteran takımında görev yaptığım için o kıyafetleri giyiyorum. Mehteran kıyafetleri de görevime bir nostalji ve neşe katıyor. Her sokakta bildiğimiz Ramazan davulu manileri okuyorduk. Bende bir şarkıya korona virüsü için bir mani ekledim onu okuyarak dolaşıyorum. İnsanlara koronayı unutturmuyorum" dedi.

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Ramazan davulcusu 'korona manisi' ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona

Kaynak: İHA

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