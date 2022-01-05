Korona karantina süresi kaç gün? Koronavirüs kaç gün evde kalınıyor? Karantina süresi kısaldı mı?

Korona karantina süresi kaç gün? Koronavirüs kaç gün evde kalınıyor? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği ve Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı karantina süresi bulunuyor. Son yapılan Bilim Kurulu toplantısında kovid-19 karantina süresinin düzenlendiği belirtildi. Peki, güncel karantina süresi kaç gün oldu?

KORONA KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Omicron varyantı ile birlikte koronavirüs salgının artması sonucu son değerlendirmeler Bilim Kurulunda yapıldı. Toplantının ardından karantina süreci değişikliği gündeme geldi .Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.''

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜNDÜ?

Yakın temaslıların ve COVID-19 hastalarının karantina ve izolasyon süreleri aşılı olma veya aşılı olmama durumuna göre değişkenlik göstermekte olup ayrıntılı olarak "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"nde yer almaktadır.

??Bilim Kurulu kararı ile pozitif vakaların karantina süresi 14 günden 7 güne indirildi.



Sizce, pozitif vakaların #karantina süreleri kaç gün olmalı? — Haberler (@Haberler) January 5, 2022

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet