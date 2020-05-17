Korona izinlerini tavla başında geçirdiler
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Korona izinlerini tavla başında geçirdiler

Korona izinlerini tavla başında geçirdiler 65'lik delikanlıların Spil'in eteklerinde tavla keyfi Manisa'da sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sıcak havaya rağmen parklarda vakit geçirirken, kimi vatandaşlar ise izinlerini tavla oynayarak geçirmeyi tercih etti.

Korona izinlerini tavla başında geçirdiler
17.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:25

Korona izinlerini tavla başında geçirdiler

65'lik delikanlıların Spil'in eteklerinde tavla keyfi

MANİSA - Manisa'da sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sıcak havaya rağmen parklarda vakit geçirirken, kimi vatandaşlar ise izinlerini tavla oynayarak geçirmeyi tercih etti.

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar geçtiğimiz hafta olduğu gibi bugün için de 12.00-18.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutuldu. Alınan tedbirler kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkan vatandaşlar, sıcak havaya rağmen parklara akın etti. Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar parklarda yürüyüş yaparak hem temiz hava aldılar hem de özledikleri arkadaşlarıyla buluştular. Parklarda görev alan kolluk kuvvetleri, sosyal mesafe kuralının dışına çıkan vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi. Korona iznini Fatih Parkı'nda dolaşarak geçiren 77 yaşındaki Mehmet Cemil Arslan, "45 günden beri sokağa çıkmıyoruz. Bu bizim yararımıza. Herkes kurallara uyarsa erken biter" dedi.

65'lik delikanlıların Spil'in eteklerinde tavla keyfi

Öte yandan bugün için sokağa çıkabilen 65 yaş ve üzeri bazı vatandaşlar da özledikleri arkadaşlarıyla buluşarak tavla attı. İbrahim Behlül Şerefoğlu ile arkadaşı Suat Sinoğlu Spil Dağı'nın eteklerinde Manisa'nın da sıcak havasından uzakta tavla oynamanın keyfini yaşadı. İki arkadaşın keyifle oynadıkları tavla maçı renkli görüntüler oluşturdu.

Spil Dağı serinliğinde tavla keyfi yaptıklarını söyleyen İbrahim Behlül Şerefoğlu, "Tavlayı da yanımda getirmiştim. Burada bir tavla maçı yapalım dedik. Manisa şehir merkezi çok sıcak. Burası tabi yayla. Öğretmen okulu mezunuyum ben bizim okulda tavla bilmeyeni mezun etmiyorlardı. Ege Bölgesinde oynanan karışık tavlayı oynuyoruz. Ben arkadaşın ustasıyım. Beni yeniyordu yalan yok. Ama ben tavlayı onun koltuğunun altına verecektim. Mars'a yakın olsun diye Spil'e çıktık. Yukarıya çıktıkça Mars'a yaklaşıyoruz" dedi.

Kendisinin de tansiyon hastası olduğunu belirten Şerefoğlu, herkesin virüs tedbirlerine ciddiyetle uyması gerektiğini belirterek, "Ben aynı zamanda tansiyon hastası olduğum için korunuyorum ciddiye alıyorum işi. Herkesin de ciddiye almasını istiyorum. Ciddiye almak zorundayız. Sağlık söz konusu olduğu zaman akan sular duruyor" diye konuştu.

Tavla karşısında eğlenceli dakikalar geçiren Suat Sinoğlu ise, "Tavlayı maçını birkaç gün önceki telefon görüşmemizde İbrahim önerdi. 'Unutmuşum ağabey öğretir misin?' dedi. Ben de öğrencim olduğu için kaçırmadım öğretiyorum. Mars'a gidecekti. Gitmesine gerek kalmadı Mars'ı burada buldu" ifadelerini kullandı.

Herkesi evde kalmaya davet eden Sinoğlu, "Kendini seven her insan korunsun. Korunmanın çeşitli yöntemleri var. Evde kalalım. Evde kalmak da sıkıcı hale gelmeye başladı. Sıcaklar da müthiş derecede etkiliyor. Klimalar yüzünden elektrik faturaları ne kadar gelecek bilmiyoruz" dedi.

Korona izinlerini tavla başında geçirdiler

Kaynak: İHA

Manşet

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