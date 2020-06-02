Korona günlerini resim yaparak geçirdi
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Korona günlerini resim yaparak geçirdi

Korona günlerini resim yaparak geçirdi Alaçatı'da döner ve kebap işletmesi olan Ramazan Güler, korona virüs salgını önlemleri kapsamında iş yerinde faaliyetine ara vermek zorunda kalınca zamanını resim yaparak geçirdi.

02.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:11

Korona günlerini resim yaparak geçirdi

İZMİR - Alaçatı'da döner ve kebap işletmesi olan Ramazan Güler, korona virüs salgını önlemleri kapsamında iş yerinde faaliyetine ara vermek zorunda kalınca zamanını resim yaparak geçirdi.

1 Haziran tarihinde kontrollü yeni normalleşme döneminin başlaması ile genelgeler çerçevesinde gerekli önlemleri alarak iş yerini yeniden açan Güler, evde kaldığı süre içerisinde yaptığı resimleri, iş yerinin duvarına asarak sergiledi. İş yeri, Çeşme Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilen Ramazan Güler, yaklaşık 3 aydır iş yerinin kapalı olması nedeniyle zor günler geçirdiğini, resim yaparak vakit geçirmeye çalıştığını anlattı. Dünyayı etkileyen korona virüsün ülkemizi de etkilediğini belirten Güler, "Virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemler çerçevesinde, birçok mekan gibi benim mekanım da kapandı. 1-2 hafta paket servisi yaptık. Yeterli talep olmayınca tamamen kapatmak zorunda kaldık. Ben ve bütün personelim, evlerimizde kaldık. Evde sıkılınca, eskiden beri hobim olan resim yapmaya başladım. Çok sayıda resim yaptım. Eşe, dosta, arkadaşlara yaptığım resimleri hediye ettim. Elimde kalan birkaç parça resmi de dükkanımda sergileyeyim dedim" diye anlattı. Kısıtlamanın kalkmasıyla 1 Haziran'da iş yerini tekrar açtığını söyleyen Güler, "Korona virüs belasından bütün dünyanın kurtulmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra iyi bir sezon geçiririz" dedi.

Korona günlerini resim yaparak geçirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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