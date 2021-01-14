Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte ilk koronavirüs aşısını yaptıran isimlerden Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı olduktan sonra yaşadığı yan etkileri anlattı. İlk yan etkinin uygulama bölgesinde ağrı, baş ağrısı ve yorgunluk olduğunu belirten Kayıpmaz, bunların da 48 saatte sonlandığını aktardı.

Çin'den Türkiye'ye getirilen Sinovac firmasının CoronaVac aşıları, sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 150 binden fazla sağlık çalışanın aşı olduğunu açıkladı.

SAĞLIK BAKANI KOCA İLE BİRLİKTE AŞI OLMUŞTU

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte koronavirüs aşısını ilk yaptıran isimlerden biri olan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşının ilk yan etkileri uygulanma bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar" dedi.

"AŞI OLAN KİŞİ 15 DAKİKA BOYUNCA İZLENİYOR"

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı olduğunu belirterek, "Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa. Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli önlemler alınmış durumda. Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor. Beklenmedik alerjik reaksiyona karşı da önlemlerimiz hazır durumda bekletiliyor" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz

AŞI BİLGİLENDİRME PLATFORMUNU ANLATTI

Doç. Dr. Kayıpmaz, "Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" ile ilgili de bilgi verdi. Doç. Dr. Kayıpmaz, bu platformdan aşılananların anlık takibinin yapılabildiğini, aşı ile ilgili tüm sorulara da burada yanıt bulabileceklerini kaydetti. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Sayfayı güncelliyorum ve an be an aşılanan kişi sayısını görüyorum. Her geçen dakika aşılanan kişi sayısı binlerle artıyor. Çok güzel. Her dakika yenilediğimizde daha fazla kişinin aşılandığını görüyoruz, çok mutlu edici bir durum" dedi.