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Korkutelili Kore Gazisi vefat etti

Korkutelili Kore Gazisi vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Çomaklı mahallesinde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Özbilgin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Çomaklı mahallesinde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Özbilgin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 92 yaşında Hayatını kaybeden Kore gazisi Süleyman Özbilgin, bugün saat 13.00'de ilçeye bağlı Çomaklı mahallesinde düzenlenecek olan cenaze merasiminin ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, bir süre önce Kore gazisi Süleyman Özbilgin'i evinde ziyaret etmişti. Gazi Özbilgin ise, son katıldığı törende Kaymakam Ömer Çimşit ve Üsteğmen Vedat Kılınç ve Kıbrıs gazileri ile hatıra resmi çektirmişti. - ANTALYA

Korkutelili Kore Gazisi vefat etti

Korkutelili Kore Gazisi vefat etti

Korkutelili Kore Gazisi vefat etti

Korkutelili Kore Gazisi vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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