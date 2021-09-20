Korkuteli'nin yeni emniyet müdürü Mehmet Akbulut görevine başladı

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Akbulut, görevine başladı.

Bir süredir vekiller aracılığıyla yürütülen Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğüne Akbulut tayin edildi.

Akbulut, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek görevine başladı.

1979 Ankara doğumlu olan Akbulut, 2001 yılı polis akademisi mezunu. İlk görev yeri Ankara olan Akbulut uzun zamandır Antalya İl emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. Korkuteli Antalya içinde dördüncü görev yeri olan Akbulut evli ve iki çocuk babası.