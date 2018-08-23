Korkuteli'nde Kırmızı Küdük Uygulaması

İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda, bayramda meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla "Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası Korkuteli'nde başladı. Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman, polis uygulama noktasında, durdurulan araçların içindeki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka verirken, otomobil şoförlerine de "Kırmızı Düdük "projesi hakkında bilgiler verdi.

Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu Emniyet Müdürü Hacı Duman, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ile birlikte Korkuteli-Antalya karayolu Datköy polis uygulama noktasını denetleyerek, bizzat uygulamalara katılıp durdurulan araçların içindeki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka verdi. Tanrıkulu, otomobil şoförlerine de "Kırmızı Düdük "projesi hakkında bilgiler aktardı. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların bayram tatili süresince seyahatlerini daha güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla karayollarında gerekli emniyet tedbirlerini aldıklarına işaret eden Kaymakam Erol Tanrıkulu, "Kurban Bayramında yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla 81 ilimizde "Bu bayram bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi başlatıldı. Bu proje ile hedeflenen çocuklarımızın aileleri üzerindeki yaptırım gücünden yararlanarak aile fertlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya teşvik etmek ve bu şekilde toplumda bir farkındalık oluşturarak, trafik kazalarını azaltmaktır. Ümit ediyorum ki bu proje sayesinde meydana gelen kazalar bir nebze de olsa azalacaktır. Jandarma ve Polis trafik ekiplerimiz Korkuteli ilçesinde trafik yoğunluğunun olduğu noktalarda uygulamalara başladı. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyor, kazasız ve belasız nice bayramlar geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA