Korkuteli'nde hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Korkuteli'nde hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti

24.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:04
Korkuteli'nde hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti

Korkuteli ilçesinde, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için gezici kayıt terminali uygulaması devam ediyor.

Korkuteli ilçesinde, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için gezici kayıt terminali uygulaması devam ediyor.

Sağlık sorunları olan vatandaşın ayağına giden nüfus memurları, parmak izinden, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Korkuteli İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl bu şekilde 7 bin 83 kimlik, 2 bin 397 ehliyet, 307 pasaport başvurusu aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korkuteli'nde hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 19:04:27. #1.15#
title