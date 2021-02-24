Korkuteli'nde hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti

Korkuteli ilçesinde, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için gezici kayıt terminali uygulaması devam ediyor.

Korkuteli ilçesinde, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için gezici kayıt terminali uygulaması devam ediyor.

Sağlık sorunları olan vatandaşın ayağına giden nüfus memurları, parmak izinden, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Korkuteli İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl bu şekilde 7 bin 83 kimlik, 2 bin 397 ehliyet, 307 pasaport başvurusu aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz