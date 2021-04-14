Korkuteli'de dört mahallede içme suyu imalatı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'nin Kargın, Çomaklı, Yelten ve Yazır Mahallelerinde yeni içme suyu imalatı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'nin Kargın, Çomaklı, Yelten ve Yazır Mahallelerinde yeni içme suyu imalatı yaptı.

ASAT Genel Müdürlüğü Korkuteli'nin dört mahallesinde sorunlu hatları yeniledi, yeni yerleşim bölgelerine de içme suyu ulaştırdı. Kargın Mahallesi'nde şebeke değişimi ve 400 metre içme suyu imalatı yapan ASAT ekipleri, Çomaklı Mahallesi'nde yeni yerleşim yerlerine 400 metre hat döşedi. Yelten Mahallesi'nde 800 metre, Yazır Mahallesi'nde ise 900 metre uzunluğunda yeni hat imalatı gerçekleştirdi. Yeni hatlarla yazın artan nüfusla birlikte yaşanan basınç sorunları çözülmüş oldu.

Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri Korkuteli'nin Uzunoluk Mahallesi'nde de kanalizasyon hattı bulunmayan bölgeye yeni hat imalatı yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı