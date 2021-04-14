Korkuteli'de dört mahallede içme suyu imalatı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korkuteli'de dört mahallede içme suyu imalatı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Korkuteli'de dört mahallede içme suyu imalatı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'nin Kargın, Çomaklı, Yelten ve Yazır Mahallelerinde yeni içme suyu imalatı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'nin Kargın, Çomaklı, Yelten ve Yazır Mahallelerinde yeni içme suyu imalatı yaptı.

ASAT Genel Müdürlüğü Korkuteli'nin dört mahallesinde sorunlu hatları yeniledi, yeni yerleşim bölgelerine de içme suyu ulaştırdı. Kargın Mahallesi'nde şebeke değişimi ve 400 metre içme suyu imalatı yapan ASAT ekipleri, Çomaklı Mahallesi'nde yeni yerleşim yerlerine 400 metre hat döşedi. Yelten Mahallesi'nde 800 metre, Yazır Mahallesi'nde ise 900 metre uzunluğunda yeni hat imalatı gerçekleştirdi. Yeni hatlarla yazın artan nüfusla birlikte yaşanan basınç sorunları çözülmüş oldu.

Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri Korkuteli'nin Uzunoluk Mahallesi'nde de kanalizasyon hattı bulunmayan bölgeye yeni hat imalatı yaptı. - ANTALYA

Korkuteli'de dört mahallede içme suyu imalatı yapıldı
Korkuteli'de dört mahallede içme suyu imalatı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Sergen Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Korkuteli'de dört mahallede içme suyu imalatı yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:54:21. #1.16#

title