Korkutan orman yangını hakkında açıklama
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Korkutan orman yangını hakkında açıklama

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Korkutan orman yangını hakkında açıklama
24.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 20:40

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde saat 15.44'de çıkan orman yangını etkili olmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte çok sayıda gönüllü vatandaşta yardımcı oluyor. Meriç Belediye Başkan Vekili Ünal İnce, alevlerin köye sirayet etme durumunun olmadığını belirterek, "İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Şuan rüzgar müdahaleyi zorlaştırsa da alevlerin köy bölgesine gelmesine engel oluyor. Rüzgarın etkisiyle alevler köye doğru değil ormanlık alana yayılıyor. Tüm ekipler seferber olmuş durumdayız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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