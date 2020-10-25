Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli
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Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli

25.10.2020 17:24 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:31

İngiltere'de bilim insanları koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir araştırma yaptı. SAGE olarak bilinen dergide yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre bilim insanları, Kovid-19'un mutasyon geçirdiğini ve artık daha tehlikeli olduğunu ifade etti.

Birleşik Krallık'ın önde gelen bilim kuruluşlarından, salgın sürecinde etkin rol oynayan SAGE'nin yayınladığı bir araştırma ikinci koronavirüs salgının, ilkinden çok daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmada salgın sürecince virüsün mutasyon ile geldiği son noktayı ele alan uzmanlar, kovid-19 virüsü hakkında korkunç bir gerçeğe ulaştı.

ÖLDÜRÜCÜLÜK SEVİYESİ ARTTI

Özellikle hastalığın öldürücülük seviyesinde ciddi bir artış yapan virüs, geçirdiği mutasyon sayesinde artık hem çok bulaşıcı hem de çok daha öldürücü.

SAGE uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre, 1 Ağustos'tan önce hastalığa yakalananların öksürük ve yüksek ateş gibi belirtilerden ortalama 13 gün sonra öldüğü görülürken, 1 Ağustos'tan sonraki hastalarda bu oranın yarı yarıya düştüğü belirtildi. O dönemden beri erkekler ortalama 7.5 günde yaşamını yitirirken kadınlar da 6 günde ölüyor.

VİRÜSÜN GEÇİRDİĞİ MUTASYON YAYILMASINI HIZLANDIRDI

Değişime uğrayan Kovid-19'un daha bulaşıcı olduğunu belirten uzmanlar, İngiliz hükümetinin verilerini SAGE ile birlikte inceledikten sonra bu mutasyonun Kovid-19'un yayılmasını hızlandırmış olabileceğini belirtti.

SAGE'nin makalesinde "Birleşik Krallık'ta uzmanlar şimdi mutasyona uğrayan örnekleri inceliyorlar fakat bunların ne sonuçlar doğuracağına dair net bir inceleme yapılmadı" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 150 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 43 milyonu aşkın insan ölümcül hastalığa yakalandı.

Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli

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