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Korkut'ta sağlık personeline işaret dili eğitimi verildi

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Korkut'ta sağlık personeline işaret dili eğitimi verildi

Muş'un Korkut ilçesinde sağlık personellerine işaret dili eğitimi verildi.

KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde sağlık personellerine işaret dili eğitimi verildi.

Korkut Devlet Hastanesinde görevli sağlık personelinin işitme engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla işaret dili eğitimi başlatıldı.

Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle hastanede düzenlenen eğitim programında 12 personel eğitim aldı.

Başhekim Hidaye Burcu Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, işitme engellilerin sağlık hizmeti alırken karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak istediklerini söyledi.

İşitme engelli vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti almalarını sağlayacağını anlatan Özçelik, "İşitme engelli hasta, şikayetini anlatırken anlayamıyorduk, bu nedenle sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi bu sıkıntı ortadan kalktı." dedi.

Korkut'ta sağlık personeline işaret dili eğitimi verildi

Korkut'ta sağlık personeline işaret dili eğitimi verildi

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AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri

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