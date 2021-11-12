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Korkut'ta fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Korkut'ta fidanlar toprakla buluşturuldu

Muş'un Korkut ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Şehit Mehmet Akpolat Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda çeşitli türdeki yüzlerce fidan, öğrenciler ve etkinliğe katılanlar tarafından dikildi.

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Oğuzhan Ocak, ağaçlandırmanın önemine değinerek, öğrencilere yeşil bir ilçe için tavsiyelerde bulundu.

Programa, İlçe Emniyet Amiri Ersoy Çimen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şemsettin Mutlu İnce, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri
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