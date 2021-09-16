Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Korkusuz Korkak filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Korkusuz Korkak konusu, özeti ve Korkusuz Korkak oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Korkusuz Korkak filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Korkusuz Korkak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Korkusuz Korkak filmini izleyecek olanların merak ettiği Korkusuz Korkak konusu nedir, Korkusuz Korkak oyuncuları kimler ve Korkusuz Korkak özeti gibi konuları inceliyoruz.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mülayim hayatı başarısızlıklarla dolu bir odacıdır. Bütün hayatı gittiği hastanede raporlarının karışması ve çok yakında öleceği haberini almasıyla değişir. Aynı anda milli piyangodan da büyük ikramiyeyi kazanan Mülayim bundan sonra korkusuzluğuyla bambaşka bir insan olur ve etrafa nam salar. Ancak hemen sonra öğrenir ki hasta değil aksine çok sağlıklıdır. Fakat geri dönülmez bir yola girmiştir artık Mülayim.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Belkıs Dilligil, Turgut Özatay, Rıza Pekkutsal, Ayşin Atav Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 1979 (90 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Ocak 1979 Pazartesi

Senaryo: Erdoğan Tünaş Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Haberler.com - Gündem

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Yevgeniy Ziniçev Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Beren Saat Bensu Soral İbrahim Tatlıses
Spor Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Rüya Tabirleri Mansur Yavaş Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 08:19:04. #1.12#