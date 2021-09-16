Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti!

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KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mülayim hayatı başarısızlıklarla dolu bir odacıdır. Bütün hayatı gittiği hastanede raporlarının karışması ve çok yakında öleceği haberini almasıyla değişir. Aynı anda milli piyangodan da büyük ikramiyeyi kazanan Mülayim bundan sonra korkusuzluğuyla bambaşka bir insan olur ve etrafa nam salar. Ancak hemen sonra öğrenir ki hasta değil aksine çok sağlıklıdır. Fakat geri dönülmez bir yola girmiştir artık Mülayim.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Belkıs Dilligil, Turgut Özatay, Rıza Pekkutsal, Ayşin Atav Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 1979 (90 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Ocak 1979 Pazartesi

Senaryo: Erdoğan Tünaş Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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