Korgeneral Sinan Yayla'nın vefat eden babası son yolculuğuna uğurlandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla'nın vefat eden babası Temel Yayla'nın cenazesi, Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla'nın vefat eden babası Temel Yayla'nın cenazesi, Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde dün gece hayatını kaybeden Temel Yayla için Görele Hasan Ağa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Korgeneral Yayla ve ailesinin yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Görele Kaymakamı Murat Özdemir, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.
Görele Müftüsü İhsan Öz'ün öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazı sonrası Yayla'nın cenazesi, Kaba Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz