Korgeneral Muhamed El-Haddad, Libya ordusu Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı
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Korgeneral Muhamed El-Haddad, Libya ordusu Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından Genelkurmay Başkanı olarak atanan Korgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad göreve başladı.

Korgeneral Muhamed El-Haddad, Libya ordusu Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı
07.09.2020 23:51 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:55

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından Genelkurmay Başkanı olarak atanan Korgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad göreve başladı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından Genelkurmay Başkanı olarak atanan Korgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad göreve başladı. Başbakan es-Serrac, konsey karargahında düzenlenen askeri töreninde El Haddad'ın rütbesini taktı. Serrac, El-Haddad'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başbakan es-Serrac, 29 Ağustos'ta Albay Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş'u Savunma Bakanı, Korgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad'ı ise Genelkurmay Başkanı olarak atamıştı. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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