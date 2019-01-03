Körfez Spor'da Kulüp Başkanı Onur Alp Futbolcularla Toplantı Yaptı!

2018-2019 Futbol Sezonu'nun 4.haftasında yeni sahiplerine devredilen Körfez Spor'da yeni kulüp başkanı Onur Alp, teknik ekip ve futbolcularla toplantı yaptı. Antrenman öncesinde tesislerde gerçekleştirilen toplantıda futbolcuların uyumuna, iletişimine ve takım ruhuna değinen kulüp başkanı Onur Alp, "Futbol bu; yeniliriz, yeneriz ya da berabere kalırız. Her zaman istediğimiz sonuçları alamayabiliriz. Önemli olan önce örnek insan ve sonra da iyi bir sporcu olmaktır. Çok gençsiniz ve önünüzde Allah nasip ederse uzun bir futbol hayatı var. Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar bir yana sizler elinize geçen bu fırsatı iyi değerlendirmelisiniz.

AĞABEYLİK EDİYORUZ

Bugün birlikte mücadele ediyoruz ancak gelecekte sizleri çok daha iyi yerlerde görebilmeyi, bu yönde size katkı sunabilmeyi arzu ederim. Bunun için bizler kulübün idari noktasında üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye ve sizlere ağabeylik etmeye çalışırken sizler de antrenmanlarda, maçlarda ve saha dışında elinizden gelenin en iyisini yapmaya, karakterinizi ortaya koymaya çabalamalısınız. Nitekim buradan daha iyi takımlara giden arkadaşlarınız var ve onların daha iyi yerlerde olması için önlerini açtık ve bize düşen desteği verdik. Bize hayır duası etmeleri bizim için yeterli. Yarın sıra size de gelecektir. Bunun için saygılı, hoşgörülü ve çalışkan olmalısınız.

KAMPTA ÇOK ÇALIŞIN

Ligde kalırız ya da kalmayız. Bu, elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra neticesine bakacağımız bir durum. Amacımız içimizdeki 'en iyiyi' ortaya çıkarmaktır. En iyi performans, en iyi arkadaşlık, en olumlu yaklaşım, en çalışkan, en yürekli… Bu anlamda da sizlere güvenimi yinelemek istiyorum. Her zaman yanınızda olduğumu da bilmeniz gerekiyor. Bir sorununuz olduğunda da rahatlıkla gelip derdinizi anlatabileceğiniz ağabeyinizim. İnsan olarak kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Saygı ve kurallar çerçevesinde güzel diyalogumuzu sürdürelim.Kampta da antrenmanlardaki gibi üzerinize düşeni layıkıyla yapacağınıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kamp, doğa, TEMA, çevreci kart, geri dönüşüm ve izcilik konularında uygulamalı eğitim alan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri hem eğlenip hem de öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Kaynak: Bültenler