Körfez meclisinde 11 gündem maddesi karara bağlandı
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Körfez meclisinde 11 gündem maddesi karara bağlandı

Körfez meclisinde 11 gündem maddesi karara bağlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Körfez Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Körfez Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yüreğimiz yandı. Ama gün toplumun her kesiminin birlik ve beraberlik içerisinde olma zamanıdır. Yaraları en kısa sürede saracağız" dedi.

Körfez Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 11 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Toplantı öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, ülke genelinde yaşanan yangın felaketine değindi. Başkan Söğüt, "Yüreğimiz yandı. Ama gün toplumun her kesiminin birlik ve beraberlik içerisinde olma zamanıdır. Felaketin son bulması için gerekli her çalışma yapılıyor. Devletimiz güçlü. Bu yaraları en kısa sürede saracağız. Yanan ağaçları geriye getiremeyiz ama çok daha fazlasını dikebiliriz. Eminim ki bölgede yangından sonra bir ağaç dikim seferberliği inşallah başlayacaktır. Biz de ilçe olarak bu noktada her türlü adımı atacağımızı belirtiyorum. İlçe olarak bölgeye vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yardım malzemelerini sevk ettik. Elimizden geldiği kadar oranın ihtiyaçları doğrultusunda Kızılay ile iş birliği içerisinde karşılamak adına adımlar atacağız" dedi.

Başkan Söğüt'ün konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Kuzey Mahallesi'nde Merkez Camii'nin hemen arka kısmında bulunan ve daha önce SEDAŞ tarafından kullanılan yapının 25 yıllığına bedelsiz olarak Müftlüğe devri oy birliği ile kabul edildi. Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nin bir kısmında yaşanan orman vasfını yitirmiş bölgedeki tapu sorunuyla ilgili de gelen soruyu cevaplayan Başkan Şener Söğüt, "Bunlarla alakalı geçmişte bir kısım vatandaş konuyu yargıya taşımıştı. Bu davalar devam ediyor. En son bir yasa çıkartıldı. Orman vasfını yitirmiş alanlar için. Bugüne kadar bunun yönetmeliği onaylanmamıştı. Kısa süre önce de yönetmelik onaylandı. Bizler zaten bu konunun takipçisiyiz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve yaşanan sıkıntıları Bölge Müdürlüğümüze iletmiştik. Şu an yeni yönetmeliğe göre onlar da çalışma yapıyor. Kısa süre içerisinde orayla ilgili sorunu da çözmüş olacağız. Bizler bunun takipçisiyiz" diye konuştu.

Başkan Söğüt, Çamlıtepe'deki spor tesisi inşaatının da kısa süre içerisinde başlayacağını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz projeyi hayata geçirecek. Bizler kendilerine dosyayı teslim ettik. Proje son halini aldı. Bu yıl içerisinde ihaleye çıkacaklar ve çalışmalar başlayacak" diye konuştu.

Ağadere'deki taş ocağı ile ilgili de bilgi veren Başkan Şener Söğüt, "Bu yıl sonu ile orası boşalacak. Bizler gerekli tebligatları yaptık. Büyükşehir Belediyemiz zaten kısa süre içerisinde de oranın dolgusu için çalışma başlatacak. Daha sonra da orayla ilgili Ağadere Mesire Alanı Projesi'ne uygun olarak düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından toplantı sonlandırıldı. - KOCAELİ

Körfez meclisinde 11 gündem maddesi karara bağlandı
Körfez meclisinde 11 gündem maddesi karara bağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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