Körfez'den Manavgat'a 1 kamyon yardım malzemesi
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Körfez'den Manavgat'a 1 kamyon yardım malzemesi

Körfez'den Manavgat'a 1 kamyon yardım malzemesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Körfez Belediyesi, Kızılay'ın koordinesiyle Manavgat'ta orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için 1 kamyonluk yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

Körfez Belediyesi, Kızılay'ın koordinesiyle Manavgat'ta orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için 1 kamyonluk yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

Körfez Belediyesi, Kızılay'ın koordinesiyle yangından etkilenen vaandaşların ihtiyaç duyduğu malzemelerden oluşan 1 kamyonluk yardım malzemesini bölgeye gönderdi. Körfez Belediyesi önünden hareket eden yardım kamyonunu uğurlayanlar arasında Başkan Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz, Kızılay Körfez Şube Başkanı İsmail Hakkı Akın, Meclis üyesi Murat Gülbiçim ve birim müdürleri katıldı.

Kızılay koordinesi ile bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri belirlediklerini belirten Başkan Şener Söğüt, "Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar, bizlerin de yüreğini yaktı. Devletimiz tüm imkanları ile bölgede. Orman teşkilatımız da var gücüyle gerçekten mücadelesini sürdürüyor. Devletimiz ve milletimiz tek bir vücut olarak yaraları en kısa sürede saracaktır. Bizler de Kızılay'ımız ile birlikte bölgenin acil ihtiyaçları doğrultusunda bir kamyon yardım malzemesini yola çıkartıyoruz. İhtiyaç duyulduğu her noktada da bu yardımımızı sürdüreceğiz. Bu yaraları en kısa sürede hep birlikte saracağız. Yanan ağaçları geriye getiremeyiz belki ama çok daha fazlasını dikebiliriz. Bu konuda da üzerimize düşen neyse yapacağız" dedi. - KOCAELİ

Körfez'den Manavgat'a 1 kamyon yardım malzemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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