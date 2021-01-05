Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi
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Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi

05.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:32

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2017'den beri Suudi Arabistan tarafından uygulanan ambargonun sona ermesi ve Körfez'deki normalleşme anlaşması sonrası, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a indi. Katar Emiri, kendisini karşılayan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile kucaklaştı.

Kuveyt ve ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlandı. İki ülke arasında kara, deniz ve hava sınırları tekrar açıldı.

Türkiye, Körfez'deki normalleşmeyi memnuniyetle karşılarken, diğer Arap ülkelerinin de benzer kararları alması ve Katar'a uyguladıkları ambargoyu kaldırması bekleniyor.

Körfez'de tarih anlar! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi

KATAR EMİRİ SUUDİ ARABİSTAN'DA

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Körfez'deki normalleşme anlaşması sonrası, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a indi. Katar Emiri'ni, Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı. İki liderin kucaklaşması dikkat çekti.

Körfez'de tarih anlar! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, 2017'de terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş; kara, hava ve deniz sınırlarını kapatmıştı. Katar ise söz konusu iddiaları reddetmişti. Kuveyt, Arap ülkeleri arasındaki krizi çözmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah dün akşam yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Katar'a sınırlarını açacağını duyurmuş ve Suudi Arabistan'ın Körfez krizini sona erdirmek için Katar'a uyguladığı ambargoyu kaldıracağını ifade etmişti.

Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi
Haber Yorumları (22)
OBJEKTİF: Şok Şok Şok Çok Şaşırdık; Sanırdım gündüzdü onlarla gecem İçimde ümitti dost bildiklerim Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Bırakıp da gitti dost bildiklerim…
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ADİL OL: çok gülünç
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ARAP SEVİCİLER YORUMLARINIZ?: iki güne bunlar da birlik olur diğer arap kardeşleri ile Kıbrıs ın güneyine uçak gönderirler bize karşı. Eee arap seviciler hadi bakalım söz sizde. . . !
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