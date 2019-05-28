Körfez Belediyesi'nden iftar

Körfez Belediyesi, ilçede iftar programı düzenledi.

Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün ev sahipliğinde Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftara, Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Osman Yurt ile eski belediye başkanları, eski ve mevcut meclis üyeleri ve eski muhtarlar katıldı.

Eşi Hatice Söğüt ile misafirlerini karşılayan Belediye Başkanı Söğüt, masaları tek tek gezerek davetlilerle sohbet etti.

Başkan Söğüt, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberliğin güçlendiği ay olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayının sonuna doğru yaklaştık. Tabii bunun hüznü içerisindeyiz. Rahmeti ve bereketiyle geldi, tekrar kavuşmak nasip olur inşallah." diye konuştu.

Körfez'de yaşayan insanların daha mutlu, daha huzurlu yaşayabileceği bir ilçe inşa etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Söğüt, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut projelerimizi tamamlamak adına çalışmalarımız devam ediyor. Yeni projeler için de gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA