Kore İşçi Partisi kongresinde dikkat çeken görüntü: 5 bin kişiden maske takan yok
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Kore İşçi Partisi kongresinde dikkat çeken görüntü: 5 bin kişiden maske takan yok

06.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:02
Kore İşçi Partisi kongresinde dikkat çeken görüntü: 5 bin kişiden maske takan yok

Dünya koronavirüs salgınıyla kırılırken, Kuzey Kore'de yapılan Kore İşçi Partisi kongresinden gelen görüntüler kafaları karıştırdı. Tek bir vakanın bile görülmediği iddia edilen Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un da bulunduğu kongrede binlerce kişiden kimsenin maske takmadığı görüldü.

Koronavirüs dünya genelinde 86 milyondan fazla insana bulaşırken, 1.8 milyon kişi de salgında hayatını kaybetti. 1 yılı geride bırakan salgında, tek bir vakanın bile görülmediği nadir ülkelerden biri Çin'in sınır komşusu Kuzey Kore.

BATI MEDYASINDAN TEMSİLCİLERLE İLGİLİ SÜPER BULAŞTIRICI İDDİASI

Dış dünyaya kapalı bir hayat sürülen ülkede, eşine çok sık rastlanmayan bir olaya imza atıldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başa geçtiğinden bu yana ikinci kez Kore İşçi Partisi'nin kongresi düzenlendi.

Kapalı kapılar ardından gerçekleşen kongreye ait kareleri Kore Merkezî Haber Ajansı (KCNA) paylaştı. Yaklaşık 5 bin kişinin bir araya geldiği kongre salonunda tek bir kişinin bile maske takmadığı görüldü. Vaka görülmediği iddialarına inanmayan Batı medyası, ülkenin dört bir yanından gelen temsilcilerin kongre nedeniyle süper bulaştırıcı olabileceğini öne sürdü.

Kore İşçi Partisi kongresinde dikkat çeken görüntü: 5 bin kişiden maske takan yok

AŞI ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Pyongyang yönetiminin gizlice koronavirüs aşısı almak için bazı temaslarda bulunduğunu yazmıştı.

Timothy Walter imzalı haberde, Kuzey Koreli yetkililerin bazı Avrupa büyükelçilikleri ile temasta olduğu ve aşı almak için yardım istediği belirtildi. Kuzey Kore'nin aşı alma çalışmalarıyla ilgili olan bir kişi, Pyongyang yönetiminin aynı zamanda yoksul ülkelere yönelik küresel aşı ittifakı Gavi'den de faydalanmak istediğini söyledi.

Kore İşçi Partisi kongresinde dikkat çeken görüntü: 5 bin kişiden maske takan yok
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