27.10.2019 17:23

- Kore gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS - Kilis'te vefat eden Kore gazisi İbrahim Çakmak (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir çeşitli hastalıklarla mücadele eden 1930 doğumlu Kore gazisi İbrahim Çakmak, hayatını kaybetti. Kore gazisi için askeri tören düzenlendi. Şakir Atik camiindeki cenaze namazı ve törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Askeri törenle cenazesi kaldırılan Kore Gazisi İbrahim Çakmak, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: İHA