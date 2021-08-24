Kore gazisi Hüseyin Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
Ödemiş ilçesinde vefat eden Kore gazisi 90 yaşındaki Hüseyin Öztürk, toprağa verildi.
Ödemiş ilçesinde vefat eden Kore gazisi 90 yaşındaki Hüseyin Öztürk, toprağa verildi.
Konaklı Mahallesi ikamet eden Öztürk için yaşadığı evin önünde tören düzenlendi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Öztürk'ün cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
Törenin ardından gazetecilere konuşan Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ilçede bulunan 10 Kore gazisinden birini kaybettiklerini söyledi.
Aktaşoğlu, Öztürk'ün ailesine Türk bayrağı hediye etti.
Törene, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz ve Öztürk'ün yakınları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp