Kore gazisi ebediyete uğurlandı
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Kore gazisi ebediyete uğurlandı

29.11.2020 09:14 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:18
Kore gazisi ebediyete uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Konur köyü Dereyanı mezrasında yaşayan Kore gazisi Selim Gezer hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Konur köyü Dereyanı mezrasında yaşayan Kore gazisi Selim Gezer hayatını kaybetti.

Vefat eden Kore gazisi Selim Gezer için Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erdoğan Carık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların okunmasının ardından Gezer, Şemdinli Asri Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. - HAKKARİ

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Kore gazisi ebediyete uğurlandı
Kore gazisi ebediyete uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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