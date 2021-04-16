Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, ERÜ'yü ziyaret etti
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Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, ERÜ'yü ziyaret etti

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, ERÜ'yü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Lee Won Ik ve Çalış, ERÜ ile Kore üniversiteleri arasında yapılabilecek eğitim işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Lee Won Ik, İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni de (İKUM) ziyaret ederek ERÜ tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgiler aldı.

Çalış, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin aşı üretiminde birkaç ülkeden birisi olduğunu belirtti.

Lee Won Ik'in ziyaretinden memnun olduklarını aktaran Çalış, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte Kore'deki hem işbirliği içerisinde olduğumuz üniversiteler, hem de diğer üniversiteler ile aramızdaki iş birliğini daha fazla geliştirmek istiyoruz. Özellikle öğrenci değişimi ve araştırma konularında stratejik bir ortaklık içerisinde olmayı istemekteyiz. Bizler için Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalımız bir gurur kaynağı. Ama biz mühendislik ve tıp gibi birçok alanda da Kore ile üniversiteleri bağlamında Ar-Ge çalışmaları da yapmak istemekteyiz."

Büyükelçi Lee Won Ik de ERÜ'de bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

ERÜ'de Kore çalışmalarının bir geçmişi olduğunu anlatan Lee Won Ik, bu çalışmalara verilen katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, ERÜ'yü ziyaret etti
Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, ERÜ'yü ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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