Koray Aydın, Nazilli'den memnun ayrıldı

22.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:40

İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı'nın Rozet Takma ve Mahalle Temsilcilerine Sertifika Töreni için Aydın'a gelen İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ziyaretler kapsamında Nazilli Belediyesi'ni de ziyaret etti.



Rozet Takma ve Mahalle Temsilcilerine Sertifika Töreni için Aydın'a gelen İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ile eşi Gönül Aydın, Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, Kadın Kolları İl Başkanı Semra Yücel, Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yaşar Çelebi Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı ve İlçe Başkanı Durmuş Kural eşliğinde, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.



Belediye Başkan vekilleri Soner Yelkovan ile Mustafa Tınaz'ın da yer aldığı ziyarette Nazilli Belediyesi'nin 7aylık çalışmalarını, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan dinleyen Koray Aydın, 10 büyük ilçenin belediye başkanlığını kazanmanın haklı gururunu yaşadıklarını, İYİ partili belediyelerin çalışmalarıyla, verdikleri hizmetler ile kendilerini iktidara taşımada yardımcı olacağını vurguladı. Nazilli'nin modern, yaşanabilir bir kent olması için projelerine hız kattıklarını anlatan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kısa süreç içinde Nazilli Belediyesinin mevcut borçlarından yüzde 25 lik kısmının ödendiğini hatırlatarak, daha güzel ve daha iyi bir Nazilli için mesai kavramı gözetmeksizin ekibiyle birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.



İlçede yapılması gereken parti çalışmaları ve belediye çalışmaları hakkında da fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaret sonunda memnuniyetini dile getiren Koray Aydın, gözünün arkada kalmadan Nazilli'den mutlu ayrıldığını belirterek başkanlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA