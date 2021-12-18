Koray Avcı Gazianteplileri coşturdu

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı Etkinlikleri'nce düzenlenen, 25 Aralık Halk Konserleri'nde muhteşem sahne performansıyla Şarkıcı Koray Avcı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda yapılan 25 Aralık Halk Konserleri, sesi ve şarkılarıyla sevilen Şarkıcı Koray Avcı ile devam etti. Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nu dolduran yaklaşık 15 bin vatandaşa konserde Koray Avcı ve orkestra ekibi, sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Avcı, Müslüm Gürses, Zeki Müren, Neşet Ertaş başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının eserlerini seslendirdi, Türkiye'nin her yöresine ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak salonu adeta coşturdu. Gaziantep'in Kurtuluşu'nun Yüzüncü Yılı'nı kutlayan Avcı, salonu dolduran sevenlerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Konserin ilerleyen bölümünde izleyicilerin arasında bulunan Ravza adlı küçük kız çocuğu ile mini düet yaptı.

Şahin ve Koray Avcı şehitler için İstiklal Marşı'nın 6'ncı kıtasını hep bir ağızdan okudu

Konserin sonunda sahneye çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günün anısına Koray Avcı'ya kutnudan yapılan ay yıldızlı atkı ve çiçek hediye etti. Başkan Fatma Şahin ve Koray Avcı, salondakilerle beraber şehitlerin anısına hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın 6'ncı kıtasını okudu.

"Şampiyon ve yeşil yaptığımız gazi şehri gençlerimizle eğitim-bilim şehri de yapacağız"

Konser sonunda konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Koray Avcı ve ekibine teşekkür ederek, "Muhteşemsin Gaziantep. Yeni destanlar yazmak için buradayız. Yüzyıl önce atalarımız 'İman varsa imkan vardır', 'Bu topraklara düşmanlar zafer anıtı dikemez', 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' dedi. Ecdat ile gurur duyuyoruz. 6 bin 317 şehit. Gazi Meclisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanarak Antep'i bütün dünyaya Gazi olarak ilan etti. Üzerinden yüz yıl geçti. Zerdali çekirdeği ile açlığa karşı direnen şehir bugün 'Lezzetin Başkenti' oldu. Sevgili gençler unutmadık unutturmayacağız. Bu yüzden Antep Gazi diyoruz. Sizlerle Gazi şehri sanayi, şampiyon, yeşil, şehir yaptık. Gençlerimizle Gazi şehri artık eğitim ve bilim şehri yapacağız. Adımız Gaziantep, soyadımız Türkiye" dedi.

Kutlamalar 25 Aralık'ta Zeynep Bastık ve Kıraç konserleri ile sürecek

Yüzüncü Yıl Etkinliklerince 25 Aralık Halk Konserleri, 25 Aralık Cumartesi Günü etkileyici sesi ile Zeynep Bastık ve Anadolu Rock Müziği'nin güçlü sesi Kıraç ile kaldığı yerden devam edecek. Rahatsızlığı nedeni ile konsere çıkamayan Türk Rap Müzisyeni ve Söz Yazarı Eypio ise 09 Ocak Pazar Günü Gaziantepli sevenleri ile buluşacak. - GAZİANTEP