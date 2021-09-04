Koray Avcı, 4 konserde 100.000 müziksever ile buluştu

Rubato, kariyerlerinin 5. stüdyo albümü "Rubato / Sezen Aksu Şarkıları"nın habercisi, albümün ilk teklisi "Tutuklu"yu Yaz başında yayınladığı teklisi "Sarhoş Gibiyim"in ardından yaz turnesine çıkan Koray Avcı, Ağustos ayını Zafer Haftası'nda üst üste verdiği 4 konser ile tamamladı.

Koray Avcı, Ankara, Silivri, Kocaeli ve Uşak'da verdiği konserlerde resmi kayıtlara göre 100.000'den fazla müziksever ile şarkılarını söyledi. Ankara Gençlik Parkı, Silivri Sahil Sahnesi, Kocaeli Seka Park ve Uşak Bana Kültür Park'ta konserler veren Avcı, her konserde aralıksız 3.5 saat sahnede kaldı. Geniş ve renkli repertuarı ile kendisini izlemeye gelenlere keyifli anlar yaşatan Koray Avcı; "Hepinizle müzik aracılığıyla kucaklaşmaktan ve memleketine, bayrağına, Atamıza sahip çıkan herkes ile de bir arada olmaktan son derece mutluyum" diyerek konserlerinde duygulu anlar yaşadı.

3.000KM'lik Maraton...

Turne boyunca ekibiyle birlikte karayolu ile yolculuk yapan Koray Avcı bu yoğun tempoda Kocaeli'nde zabıta memurunun motoruna binerek konsere yetişti. Eğlenceli ve başarılı geçen bu turne için Avcı, yaklaşık 3.000KM'lik bir maratonu tamamladı

Kaynak: Bültenler