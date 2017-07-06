Kopyaladığı Kredi Kartı Başına 100 Lira Almış

Bodrum ilçesinde banka müşterilerinin kredi kartı bilgilerini post cihazlarına yerleştirdikleri "kart kopyalama düzeneğiyle" kopyaladığı iddia edilen garson ve ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı gözaltına alındı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'daki bir restoranda garson olarak çalışan Ö.E'nin, müşterilerin kredi kartlarını kopyaladığı, post makinesine girilirken gördüğü şifreleri ise telefonuna kaydettiği belirledi.



Zanlının Gümbet Mahallesi'ndeki kaldığı otel odasında yapılan aramada, sırt çantasında 2 "Magnetic Stripe Reader" adı verilen kart kopyalama cihazı, cihazlara ait veri aktarım kabloları ele geçirildi. Kart kopyalama cihazları üzerinde yapılan incelemede ise başkalarına ait 18 banka kartından 40 kopyalama işleminin yapıldığı, kart şifrelerinin ise zanlının cep telefonuna kaydedildiği belirlendi. Polis ekipleri Ö.E. ile ona yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı R.G'yi gözaltına aldı.



Ö.E'nin, ifadesinde, kopyaladığı kredi kartı başına tanımadığını ve sadece telefonla görüştüğünü iddia ettiği kişiden 100 lira aldığını söylediği belirtildi.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, kopyalanan kredi kartlarının ait olduğu bankalara yazı göndererek bu kartlardan ne kadar para çekildiğini tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.



Zanlılar, ifade işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilecek.