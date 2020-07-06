Köpük partisinde korona virüs unutuldu Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosunda riskli şehirler arasında Bursa'yı saymasına rağmen, şehirden kurallara uyulmadığına ilişkin yeni görüntüler geliyor.

Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosunda riskli şehirler arasında Bursa'yı saymasına rağmen, şehirden kurallara uyulmadığına ilişkin yeni görüntüler geliyor. Gemlik İlçesi'nde dün kaydedilen köpük partisinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü

'bursayadairhersey' instagram hesabında yayınlanan görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti.

Kumsaz'da günübirlikçilerin kimisi serin sularda yüzerken, bazıları da kumlarda gönüllerince eğlendi. Köpük partisine katılanların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması ise korona virüs vakalarındaki artışın adeta göstergesiydi.

Sosyal medyadaki görüntüleri izleyenler ise tedbir almayanlara tepki gösterdiler. - BURSA

Kaynak: İHA