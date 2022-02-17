Köprülülü Hamdi Bey için şehit edilişinin 102'nci yılında anma

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kaymakam Hamdi Bey, şehit edilişinin 102'nci yılında törenle anıldı.

Milli Mücadele yıllarında Balıkesir bölgesinden Biga'ya gelerek düşman askerleriyle mücadele edip, bölgedeki asayişi sağlamak için çalışan Kuva-yi Milliye Komutanı Köprülülü Hamdi Bey, şehit edilişinin 102'nci yılında anıldı. Kaymakam Hamdi Bey için Biga Şehitliği'nde düzenlenen anma programına Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cemal Kabal, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Servi, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.