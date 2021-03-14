Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

14.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:12
Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

AK Parti Bozdoğan İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Bahtiyar Can Akçay (22), Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kullandığı otomobille Kemer Barajı Kavşağı'nda köprüden uçarak yaşamını yitirdi.

AK Parti Bozdoğan İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Bahtiyar Can Akçay (22), Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kullandığı otomobille Kemer Barajı Kavşağı'nda köprüden uçarak yaşamını yitirdi. 

Kaza, Bozdoğan ilçesinin kırsal Yazıkent Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yazıkent Mahallesi'nden Bozdoğan yönüne giden canlı hayvan alım satım işi ile uğraşan Bahtiyar Can Akçay'ın kullandığı 09 AEU 396 plakalı otomobil, Kemer Barajı kavşağındaki korkulukları bulunmayan köprüden yaklaşık 5 metre yükseklikten dibinde az miktarda su bulunan kanala uçtu. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri  kazayı görüp  durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.  İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, otomobil sürücüsü Bahtiyar Can Akçay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı zamanda AK Parti Bozdoğan İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olan Akçay'ın cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen kazanın ardından yayımladığı taziye mesajında, "Bozdoğan İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyemiz Bahtiyar Can Akçay kardeşimizi bir trafik kazasında kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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