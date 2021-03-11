Köprü altında araç içerisinde hareketsiz halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Köprü altında araç içerisinde hareketsiz halde bulundu

11.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:28

Köprü altında araç içerisinde hareketsiz halde bulundu Bursa'nın İnegöl ilçesinde köprülü kavşak altında bir araç içerisinde hareketsiz halde yatan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Köprü altında araç içerisinde hareketsiz halde bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde köprülü kavşak altında bir araç içerisinde hareketsiz halde yatan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay Hikmet Şahin köprülü kavşağı altında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar köprü altında hafif ticari bir aracın durduğunu ve içindeki sürücünün hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı bir türlü uyandıramadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 34 yaşında olduğu öğrenilen sürücü Mehmet Ç.'yi hastaneye kaldırıldı. Şahıs ambulansta yapılan müdahaleyle kendine geldi. Sürücünün durumunun iyi olduğu, yapılacak tetkikler neticesinde kalp krizi mi, yoksa baygınlık mı geçirdiği belli olacak.

Köprü altında araç içerisinde hareketsiz halde bulundu
Köprü altında araç içerisinde hareketsiz halde bulundu
Köprü altında araç içerisinde hareketsiz halde bulundu
Köprü altında araç içerisinde hareketsiz halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Cahit Özkan Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Demet Akbağ Hülya Avşar Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köprü altında araç içerisinde hareketsiz halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 22:31:24. #1.16#
title