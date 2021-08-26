Kopenhag - Sivasspor ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Kopenhag - Sivasspor muhtemel 11'leri!

UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Kopenhag - Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kopenhag - Sivasspor maçı öncesi, Kopenhag - Sivasspor ilk 11'ler belli oldu mu merak edildi. İşte, Kopenhag - Sivasspor muhtemel 11'leri