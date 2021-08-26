Kopenhag - Sivasspor ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Kopenhag - Sivasspor muhtemel 11'leri!
UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Kopenhag - Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kopenhag - Sivasspor maçı öncesi, Kopenhag - Sivasspor ilk 11'ler belli oldu mu merak edildi. İşte, Kopenhag - Sivasspor muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Kopenhag - Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kopenhag - Sivasspor ilk 11'ler belli oldu mu ve Kopenhag - Sivasspor muhtemel 11'leri konuları araştırılıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
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KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kopenhag - Sivasspor, UEFA Konferans Ligi ön eleme maçı, 26-08-2021 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kopenhag - Sivasspor maçı TRT Spor'dan yayınlanacak.
KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Kopenhag - Sivasspor maçını TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
KOPENHAG - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
KOPENHAG: Grabara, Diks, Khotcholava, Boilesen, Kristansen, Zeca, Stage, Falk, Pep Mas, Daramy, Wind
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Azubuike, Hakan, Kayode, Gradel, James Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.