Köpekten kaçarken 6 metre yükseklikten böyle düştü

Mertcan ÖZTÜRK / GÖKTÜRK'te yaşayan 15 yaşındaki Mert Atakan, köpekten kaçmak isterken, bir otoparkın çıkış noktasına 6 metre yükseklikten düştü.

Mertcan ÖZTÜRK/ GÖKTÜRK'te yaşayan 15 yaşındaki Mert Atakan, köpekten kaçmak isterken, bir otoparkın çıkış noktasına 6 metre yükseklikten düştü. Kolu ve kalçası kırılan Atakan'ın tedavisi devam ediyor.

Eyüpsultan Göktürk'te yaşayan 15 yaşındaki Mert Atakan, arkadaşları ile oyun oynarken mahallede bulunan sahipsiz köpekler tarafından kovalanmaya başlandı. Kaçmak isteyen Mert Atakan, dengesini kaybetti ve yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düştü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir sitenin otopark çıkışına düşen talihsiz çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Atakan'ın kolunda ve kalçasında kırıklar olduğu öğrenildi. Mert Atakan'ı kovalayan 2 köpek ise belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Aynı bölgede yaşayan mahalle sakinleri ise başıboş halde gezen köpeklerin çokluğundan dert yanıp, daha önce kendilerine de saldırdıklarını söyledi.

"BANA DA SALDIRDILAR"

Aynı mahallede oturan Aytaç Demir, başıboş dolaşan sahipsiz köpeklerin daha önce kendisine de saldırdığını söyledi. Demir, "Bu ne ilk ne de son. Bu olay sürekli artacak. İnşallah daha kötü şeyler olmaz. Tek temennimiz bir an önce bu olayın çözülmesi. Biz de bu köpeklerden sıkıntı yaşadık. Lambalarda çalışırken bana da bir saldırı oldu. Bacağımdan kaptılar. Bu ikinci pantolonum benim. O derece sıkıntı yaşadık yani" şeklinde konuştu.

"ÇOK KORKUYORUM"Göktürk'te bir güzellik merkezinde çalışan Serpil Çetin de, "Burada çok oluyor. Bir iki defa da bana oldu bu şekilde. Aynı 2 köpek benim peşimden de koştu. Diğerleri de onu takip etti. Birisi kurtardı beni. Onun için ben sırf Bağcılar'dan buraya özel araçla gelip gidiyorum. Çünkü çok korkuyorum. Hepimiz çok seviyoruz köpekleri ama bunlara sahip çıkılması lazım. Barınaklarda daha iyi şartlarda bakılabilir. Alsınlar buradan. Çünkü ben gerçekten çok korkuyorum" diye konuştu.

"KÖPEKLERİN İYİ YERDE BAKILMASINI İSTİYORUZ AMA ONLARIN YERİ BURASI DEĞİL"Göktürk'te yaşayan Zeynep Turan ise, "Burada çok köpek sorunu var. Sürekli evcil hayvanlar, köpekler, Göktürk orman bölümü olduğu için sürekli buraya bırakılıyor. Bir zaman sonra sahiplerini istedikleri için hırçınlaşıyorlar. Göktürk'ün yüzde 99'u köpeklerden oluşuyor. Lütfen sesimizi duyun. Biz köpeklerin buradan alınmasını istiyoruz. Artık can kaybı olmasın ya da insanların canı yansın istemiyoruz. Onların çok iyi yerde olmasını istiyoruz. Ama onların yeri burası değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı