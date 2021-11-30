Köpeklerin saldırısında yaralanan Enes, hayati tehlikeyi atlattı

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısında yaralanan Enes Koca (12), hayati tehlikeyi atlattı. Koca'nın, saldırıya uğradığı bölgede parçalanmış kıyafetleri bulunurken, amca Kemal Koca, "Resmen çocuğu parçalamışlardı. Hayati tehlikeyi atlattı; ama ciddi şekilde hırpalanmış" dedi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca, okul çıkışı kestirmeden eve gitmek için dağlık alana çıktı. Ancak o sırada Koca, önüne çıkan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Enes, eve gelmeyince ailesi aramaya çıktı. Aile, Enes Koca'yı, dağlık alanda sokak köpeklerinin arasında kanlar içinde yerde yatarken buldu. Enes Koca, Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye altına alınan Enes, bugün hayati tehlikeyi atlatarak normal odaya alındı.

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Haber -Kamera: Fatih POYRAZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA,