Köpekleri kaçırılan Lady Gaga, geri getirene 500 bin dolar ödül vaat etti

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın, köpeklerini gezdirmeye çıkaran görevlisi silahla vuruldu. Görevlinin vurulması sonrası çok sevdiği Fransız buldoğu cinsi iki köpeği kaçırılan Gaga, hayvanlarını geri getirene 500 bin dolar (3.6 milyon TL) ödül vereceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü star Lady Gaga'nın Hollywood'da köpeklerini dolaştırmaya çıkaran görevlisi Ryan Fischer, silahlı saldırıya uğradı. Görevlinin yaralanmasının ardından Gaga'nın Fransız buldoğu cinsi Koji ve Gustav adındaki iki köpeği de kaçırıldı.

GÖREVLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Görevlinin hastaneye kaldırılmasının ardından ünlü şarkıcı, köpeklerini geri getiren 500 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay sırasında kaçan üçüncü köpek Miss Asia da polis ekipleri tarafından bulundu.

KÖPEKLERİN FİYATI 2-10 BİN DOLAR ARASI

Yönetmen Ridley Scott'ın Gucci ile ilgili filminin çekimleri için Roma'da bulunan Lady Gaga'nın köpeklerine çok düşkün olduğu biliniyor. Saldırının kasıtlı olarak mı yapıldığı henüz netlik kazanmazken, ABD'de Fransız buldoğu cinsi köpeklerin fiyatının 2-10 bin dolar arası değiştiği öğrenildi.