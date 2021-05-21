Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadının tartışması sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medya başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını gerekçe gösterip onlara taş atan gençle, köpekleri elleriyle besleyen kadının tartıştığı videoyu konuşuyor. Kullanıcıları ikiye bölen videodaki genç, köpeklerin her gün kendisine saldırdığını bu yüzden taş attığını öne sürerken, gence tepki gösteren kadının karşılığı ise "Peki bana neden saldırmıyorlar?" sorusu oluyor. Video sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken, kimisi gence sahip çıktı kimisi de kadını haklı buldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem yarattı. Kullanıcıları resmen ikiye bölen videoda, her gün evinin yanındaki boş arsada bulunan köpeklerin saldırısına uğradığını söyleyip onlara taş atan gençle ve köpekleri elleriyle besleyen bir kadının tartışması yer alıyor.

"BU KÖPEKLER BENİ ISIRDIĞI ZAMAN NE OLACAK?"

Kadının anbean cep telefonuyla kaydettiği videoda, kameraya elindeki taşla yansıyan genç, "Bunları besleyecekseniz, gidip kendi semtinizde besleyeceksiniz. Bu köpekler beni ısırdığı zaman ne olacak? Bu köpeklerin hepsinin bize saldırdığını biliyor musunuz?" ifadelerini kullanırken, kendisine tepki gösteren kadın ise "Peki bana neden saldırmıyorlar?" yanıtını veriyor.

Tartışma daha fazla alevlenmeden üçüncü bir kişinin dahil olduğu kavga karşılıklı restleşmelerle devam ediyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Köpekler üzerinden yaşanan kavganın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, sosyal medya kullanıcılarından kimisi köpekleri elleriyle besleyen kadını haklı buldu, kimisi de gence hak verdi. İşte o yorumlardan bazıları;

- Bir köpek sahibi olarak gence hak veriyorum.

- Burada adam sonuna kadar haklı. Hepimiz hayvan seviyoruz fakat köpeklerin sokaklarda çete halinde gezip sağa sola saldırmaları hayvanseverlik boyutunu fazlasıyla aşıyor.

- Kadının üslubu yanlış olsa da, sözlerinin daha yanlış olduğu tartışmadır.

- Eline telefon alan her şeyi yapabileceğini sanıyor hukuk bilen bir arkadaş bunun doğruluğunu anlatabilir mi.

- Bunlar yolda gariban görse bir lokma ekmek vermez hayvansever işte.