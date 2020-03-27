Köpeklerden korkup, ağaca çıkan vaşak ekiplerinin müdahalesiyle kurtuldu Köpeklerden korkup, ağaca çıkan vaşak ekiplerinin müdahalesiyle kurtuldu Tunceli'de bir köyde köpeklerin saldırısı nedeniyle ağaca çıkan köpek, ekiplerin müdahalesiyle kaçarak kurtuldu.

Köpeklerden korkup, ağaca çıkan vaşak ekiplerinin müdahalesiyle kurtuldu

TUNCELİ - Tunceli'de bir köyde köpeklerin saldırısı nedeniyle ağaca çıkan köpek, ekiplerin müdahalesiyle kaçarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Güleç Köyü Nurşüt Mezrası'nda köpeklerin saldırdığı dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan vaşak ağaca çıktı. Vaşağı gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.Olay yerine giden ekipler, vaşağın sığındığı ağacın altında bekleyen köpeklerin dikkatini dağıtırken, vaşak ani bir hamleyle köpekleri atlatarak ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Köy sakinlerinden Serdar Duman,"Vaşağı bu bölgede ilk kez görüyorum. Köpeklerin saldırısı nedeniyle ağaca çıkmıştı. Ağaç altında bekleyen köpekler gitmesine izin vermiyordu. Milli parklara haber verdik. Arkadaşlar müdahale ettiler ve hayvan kurtuldu. Vaşağın koruma altında bir tür olduğunu biliyorum. Lütfen herkes bu hayvanı korusun" dedi.

Kaynak: İHA