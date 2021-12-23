Köpekler üşür mü? Köpeklerin üşüdüğü nasıl anlaşılır?

Havaların soğumasıyla merak edilen soruların başında köpekler üşür mü? geliyor. Özellikle sokak hayvanlarına yaz ve kış mevsiminde dikkat etmek gerekiyor. Yaz aylarında sıcakta susuz kalmaması için hayvanlara özen gösterildiği kadar kış aylarında da üşümemelerine dikkat edilmeli.

KÖPEKLER ÜŞÜR MÜ?

Pek çok cinsi olan köpeklerin soğuğa dayanıklı olmayan cinsleri de elbette üşür. Eğer sahip olduğunuz köpek Sibirya Kurdu, Sivas Kangalı veya Alabay gibi soğuğa dayanıklı bir ırktan değilse soğuk havalar köpeğinizi fazlasıyla olumsuz etkiler.

Köpeklerin üşüme eşiği ile bizimki aynı olmasa da bazı köpek cinslerinin üşüdüğü göz önünde bulundurulmalı. Özellikle küçük ırk köpeklerinin derilerinin ince olması nedeniyle soğuğa karşı daha hassaslardır. Bu nedenle üşüdüğünüz bir ortamda köpeğinizde üşüyecektir.

Sahiplendiğiniz köpek küçük ırklardansa üşümemesi için onlara özel olarak tasarlanan kazakları veya ceketleri kullanabilirsiniz. Köpeklerinize kıyafet giydirmek oldukça zor olabilir. Ancak onları küçüklüklerinden itibaren hazırlarsanız bu konuda fazla zorlanmazsınız.

KÖPEKLERİN ÜŞÜDÜĞÜ NASIL ANLAŞILIR?

Küçük ırk köpeklerin üşümesi daha büyük olasılık ancak tek katmanlı tüy yapısına sahip olan köpek cinsleri de üşüyebilir. Bu cins köpekler; açık renk tüylü köpekler, yaşlı köpekler, zayıf veya sağlık sorunu olan köpeklerdir. Yürüyüşe çıkardığınız köpeğiniz bir süre sonra titremeye başlarsa yüksek ihtimalle üşüyordur.

Köpeğiniz yorgun, uykulu vaya hareketli görünüyorsa da üşüyor olabileceğini düşünmek gerekir. Kıvrılarak yatan köpekler de genellikle üşüyordur. Özellikle burnunu patilerin arasına sokarak uyuyan bir köpeğin üşüdüğü kesinlikle belli olur.

Köpeğinizin üşüdüğünü anlamanın bir diğer yolu ise kilo kaybetmeleridir. Kış aylarında bir köpeğin kilo kaybetmesi, vücut ısısını ayarlamak için harcadığı enerji nedeniyle olur. Evde yeterli ısıtmaya yer vermenin yanı sıra veteriner eşliğinde mamasını da artırabilirsiniz.

Bahçede baktığınız evcil hayvanınız veya sokak köpeğinin vücut ısısını ayarlamak için en basit yöntem suyunun ve mamasının donmasını önlemek olacaktır. Ayrıca bir kulübesi olması da çok önemlidir. Sokak hayvanları için de belediye ekiplerinden kulübe desteği almak mümkün.

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