Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 dikiş atıldı - Haberler
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Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 dikiş atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 dikiş atıldı Saldırıda kulağı kopan 5 yaşındaki minik Alaz kanlar içinde kaldı Komşuları tarafından kurtarılan çocuğun başına 300 dikiş atıldı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evinin karşısındaki bahçede oynarken 'Danua' cinci köpeğin...

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 dikiş atıldı

Saldırıda kulağı kopan 5 yaşındaki minik Alaz kanlar içinde kaldı

Komşuları tarafından kurtarılan çocuğun başına 300 dikiş atıldı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evinin karşısındaki bahçede oynarken 'Danua' cinci köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kulağı koptu. Komşuları tarafından kanlar içinde kurtarılan çocuğun kopan kulağı, 4 saat süren ameliyatta 300 dikiş atılarak yerine dikildi.

Olay 26 Eylül günü Akçakoca Orhangazi Mahallesi Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evlerinin karşısında bulunan bir evin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki Alaz İlhande, aniden kendisine doğru koşan 'Danua' cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısında kulağı koparak kanlar içinde kalan İlhande'nin yardımına ise komşuları koştu. Olayı gören komşularının çabaları ile köpeğin elinden kurtarılan minik Alaz, ambulansla Bolu İzzet baysal Üniversite Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kopan kulağı 300 dikiş ile yerine dikilen Alaz, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine döndü. Dehşeti yaşayan minik Alaz'ın ailesi ise, olayın herkese ibret olmasını ve bir daha kimsenin başına gelmemesini dilediler.

4 saatlik ameliyatta 300 dikiş atıldı

Dehşet anlarını anlatan baba Sinan İlhande, "Alaz'ın evin bahçesinde oynayan arkadaşının yanına gidiyor. Köpek olduğunu bilse gitmezdi. Köpek birden saldırıyor, yabancı gördüğü için çocuğu. O sırada komşunun çocuğu geçiyor oradan. O da bizim için bir şans. Çocuğumuzu elinden alıyor köpeğin. Yarası kulağında, yaklaşık 4 saat ameliyatta kaldı. 300'ün üzerinde dikiş atıldı. Doku kaybı var biraz" dedi.

"Sonuna kadar adaletin peşindeyiz"

Köpeğin sahiplerinden şikayetçi olduklarını belirten baba İlhande, "Hukuken gerekli mercilere gittik. Sonuna kadar adaletin peşindeyiz. Şikayette bulunduk, bizim başımıza gelen kimsenin başına gelmesin" dedi.

Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 dikiş atıldı

Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 dikiş atıldı

Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 dikiş atıldı

Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 dikiş atıldı
İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Son Dakika Haberleri
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