Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı - Haberler
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Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı Köpek oteline bırakılan Puffy isimli köpek, bir diğer köpek tarafından öldürüldü Minik Puffy'e saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı Puffy'nin sahibi Beliz Naz Özışıklar, savcılığa suç duyurusunda bulundu Sarıyer'de bir hayvan oteline bırakılan...

Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Köpek oteline bırakılan Puffy isimli köpek, bir diğer köpek tarafından öldürüldü

Minik Puffy'e saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

Puffy'nin sahibi Beliz Naz Özışıklar, savcılığa suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL - Sarıyer'de bir hayvan oteline bırakılan Puffy isimli küçük köpeğin, büyük bir köpeğin saldırısı sonucu ölmesi savcılığa taşındı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kayıt edilirken, Puffy'in sahibi Naz Özışıkçılar olaya ilişkin çalışanların ihmali olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 18 Temmuz tarihinde, Sarıyer'de bir hayvan otelinde gerçekleşti. İddialara göre Beliz Naz Özışıkçılar, yurtdışı seyahatine gitmesinin öncesinde sahibi olduğu Puffy isimli köpeğini konaklaması için bir hayvan oteline bıraktı. Otelde konaklayan Amerikan cinsi büyük ırk Staffordshire cinsi köpek, Pomerian cinsi küçük ırk Puffy'e saldırdı. Otel çalışanının gözlerinin önünde yaşanmasına karşın müdahale etmediği olayda, Puffy hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Özışıkçılar, avukatı Yasemin Babayiğit aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kurban Bayramı tatili için Puffy'nin otele bırakıldığı anlatıldı

Dilekçede, Müşteki Özışıkçılar'ın Kurban Bayramı tatili için ilk defa Puffy'i emanet edecek bir yer bulamadığı ve hayvan otelinin sahibi Neva D.T. ile iletişime geçtiği ve seyahat öncesinde Puffy'i eşyaları ile birlikte otele bıraktığı anlatıldı.

Öldükten sonra veterinere götürdüğü anlatıldı

Müşteki Özışıkçılar'ın yurtdışında gezdiği esnada, bilinmeyen bir numaradan arandığının anlatıldığı dilekçede, arayan kişinin kendisine Puffy'nin öldüğünü söylediği belirtildi. Otelde çalışan bir kadının saldırıyı görmesine karşın durdurmadığının anlatıldığı suç duyurusunda, işletmecinin öncesinde, otele en fazla 12 köpek alınabileceğini söylediği ancak otelde 22 köpeğin kaldığı anlatıldı. Dilekçede saldırı sonrasında Puffy'inin olay yerinde öldüğü ve veteriner hekime ölmüş bir şekilde götürüldüğü belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, otel sahibi Neva D.T. ile otel çalışanının 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan Puffy'e saldırı anı, pet otelin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, Staffordshire cinsi büyük ırk köpeğin, Puffy'e saldırdığı, otel çalışanın saldırı anında müdahale etmediği ve sonrasında Puffy'nin bir süre yerde yattığı görülüyor.

(İD- MB-ÖFA

Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

Son Dakika | Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı
İhlas Haber Ajansı / İrem Demir - Son Dakika Haberleri
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