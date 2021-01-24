Başıboş köpeklerden korkan İzmirli, çareyi köpek savarda buldu

İzmirlilerin başı, son zamanlarda sokaklarda dolaşan başıboş köpeklerden yana çok dertli. Yolda gördükleri insanlara saldıran köpekler, birçok vatandaşın korkulu rüyası oldu. Soruna çözüm arayan vatandaşlardan Seçkin Özgüvercinoğlu, köpek korkusuna karşı aldığı köpek savar ile artık sokaklarda rahatça yürümeye başladı.

"KÖPEK SAVAR İLE RAHATÇA YÜRÜYEBİLİYORUM"

Yaşadığı köpek saldırısı sonrası cihaz aldığını söyleyen Özgüvercinoğlu, "İş yerinde çalışırken köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler beni ısırmak için hamle yaptılar. Ben de tekrar aynı durumu yaşamamak için köpek savar cihazı aldım. Köpeklerin kulağına yüksek frekanslı seslerin gitmesini sağlayarak köpeklerin uzaklaşmasına neden oluyor. Herhangi bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Ben köpek savar cihazı aldığım günden beri sokaklarda rahat bir şekilde yürüyebiliyorum" diye konuştu.

HEM KÖPEKLER HEM KEDİLER İÇİN KULLANILIYOR

Köpek savar satışını yapan esnaf Oktay Özer ise, "Gece veya sabahın erken saatlerinde köpekler çoğunlukla dışarıda olduğu için insanlar, sürü halinde gezen köpeklerin kendisine saldırmasından korkabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar, köpek savarı tercih ediyor. Köpeklerin ses alma duyuları insanlardan fazla, cihazdan çıkan sese karşı duyarlılar. Rahatsız olup uzaklaşıyorlar. İnsanların duyamadığı bir ses dalgası çıkıyor. Sadece köpeklere değil farelere, kedilere de uygulandığını biliyorum" sözlerinde bulundu.

Köpek saldırılarına karşı tasarlanan köpek savar cihazı, düğmesine basıldığı anda etrafına yüksek frekanslı sesler yayarak, köpeklerin uzaklaşmasını sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR