21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
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21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor

Kendisini köpek gibi hisseden ve sosyal mecralarda köpek taklidi yaparak içerik üreten 21 yaşındaki genç kadın ayda 6 haneli rakamlara ulaşan gelir elde ediyor. Genç kız şu ana kadar bir videodan kazandığı en yüksek rakamın 1.200 dolar olduğunu dile getirdi.

16.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:41

Bir çok insan, sadık doğaları, oyunculuğu nedeniyle köpekleri sever. Austin Teksas'tan Jenna Philips'in ise, dört ayaklı hayvan dostlarımızla daha güçlü bir bağı var. Küçüklüğünden beri kendisini köpek gibi hissettiğini söyleyen Jenna'nın hisleri de genç kadın büyüdükçe güçlenmiş. Jenna büyüdüğünde Chicago'da evcil hayvan rolü yapan bir grup insanla tanışacağı bir kongreye katıldı ve orada karşılaştıkları genç kadına ilham verdi.

İki yıl boyunca klinik optikçi olarak çalışan Jenna, OnlyFans adlı sitede kendisine bir profil oluşturdu. 18 ay boyunca yetişkinler için içerik üretti.

"KENDİMİ KÖPEK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Genç kadın "Kendimi köpek gibi hissediyorum. Tek istediğim yerde yuvarlanmak, kafamın okşanması, koşmak ve oynamaktı. Hep bir köpek yavrusu gibi davrandım. "Aferin kızım" lafını duymayı severim, bu laf her zaman içimi ısıtır. Şimdi dönüp geriye bakınca bu his hep içimdeydi. Kızlar genelde kedi, tilki ve tavşan rolü yapıyor. Köpek gibi davrananların çoğu erkek. İlk kez evcil hayvan gibi davranmaya karar verdiğimde hangisini seçeceğimi çok düşündüm ve köpek gibi hissettiğimi fark ettim" dedi.

Köpek gibi davranıp ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor

İÇERİKLERİ GÖRMEK İÇİN AYDA 140 LİRA ÖDEMELİSİNİZ

OnlyFans sayfasını oluşturduktan sonra Jenna işini bıraktı ve tam zamanlı olarak evcil hayvan rolü yapmaya başladı. 'Thatpuppygirl' adıyla oluşturduğu sayfasında evcil hayvan gibi davrandığı fotoğraflar yayınlamaya başladı.

Üyeler, Jenna'nın ürettiği içerikleri görmek için OnlyFans adlı siteye ayda 140 TL tutarında bir üyelik ücreti ödüyor.

Köpek gibi davranıp ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor

"AYDA 6 HANELİ BİR RAKAM KAZANIYORUM"

Jenna köpek yavrusu rolünü oynamaya başladıktan sonra takipçi sayısında büyük artış olduğunu söyleyerek "Köpek yavrusu topluluğunun çoğunluğunu gay erkekler oluşturuyor. Kostüm alışverişine gittiğimde, üretilen her şeyin erkekler için olduğunu gördüm. Neden kadın olarak bir pazar yaratmayayım ki diye düşündüm. Artık tam zamanlı olarak bu işi yapıyorum. Gelirim 100 kat arttı ve ayda 6 haneli bir rakam kazanıyorum" dedi.

Köpek gibi davranıp ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor

BİR VİDEODAN BİN 200 DOLAR KAZANDI

Jenna, takipçilerinden gelen önerilere göre kostümlü videolar ürettiğini ve bu doğrultuda gelirinin artırdığını belirtti. Genç kız bir video için bugüne kadar kazandığı en yüksek ücretin 1.200 dolar olduğunu söyledi. 21 yaşındaki genç kız severek yaptığı bir şeyden para kazandığı için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Köpek gibi davranıp ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Haber Yorumları (2)
HADİ BAKALIM: Köpeklerin ömrü kısadır. Bir kaç seneye kalmaz intihar edersin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAMET: İnsan olmayı becerememiş köpek olarak o parayı nasıl yiyecen
Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
500
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