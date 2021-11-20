Köpek Boji'ye kumpas kuran kişiye suç duyurusunda bulunulacak - Haberler
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Köpek Boji'ye kumpas kuran kişiye suç duyurusunda bulunulacak

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Toplu ulaşım araçları ile İstanbul'u gezmesi ile tanınan ve daha sonra İBB tarafından sahiplenilen Boji'nin seyahat ettiği tramvaya dışkısını yaptığı iddia edilmiş ancak İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaştığı görüntülerde, söz konusu dışkıyı başka bir kişinin oraya yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Dışkıyı cebinden çıkararak koltuğu yerleştiren kişiye İBB'nin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Sosyal medyada toplu taşıma araçlarını kullanarak İstanbul'u gezmesi fenomen olan ve daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sahiplenilerek korumaya alınan Boji'ye atılan iftira gündem oldu. Boji'nin seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun ise bir kamera görüntüsü paylaştı.

Köpek Boji'ye kumpas kuran kişiye suç duyurusunda bulunulacak

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Görüntülerde Boji'ye olduğu iddia edilen söz konusu dışkının başka bir şahıs tarafından cebinden çıkarılarak koltuğu yerleştirildiği tespit edildi. Sosyal medyada kısa zamanda günden olan olayda dışkıyı koltuğa yerleştirerek Boji'ye kumpas kuran kişiye İBB tarafından suç duyurusunda bulunulmaya hazırlanıldığı öğrenildi.

Köpek Boji'ye kumpas kuran kişiye suç duyurusunda bulunulacak

BOJİ'NİN TÜM GÜN KULÜBEDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Boji adına açılan sosyal medya hesabından ise "Bugün tüm gün kulübedeydim, İstanbul'u gezmedim bile. Tramvayı kirletip suçu bana atmışsın. Kötüsün" ve "Bu görüntüleri görünce ben utandım" paylaşımları yapıldı.

Köpek Boji'ye kumpas kuran kişiye suç duyurusunda bulunulacak

Emre İliksiz
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