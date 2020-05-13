Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Survivor 2020'de adaya veda eden isim sağlık sorunları nedeniyle ünlüler takımından Ersin Korkut oldu. Köpeğinin öldüğünü henüz bilmeyen Ersin'in "Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim" sözleri herkesi duygulandırdı.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de adaya veda eden isim sakatlığı nedeniyle ünlüler takımından Ersin Korkut oldu. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ersin adadan ayrıldığı için başka bir elenen olmayacağını, eleme adaylarının düştüğünü söyledi.

ACUN ILICALI DUYURDU: BÖYLE BİTMEMELİYDİ

Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı Ersin'in sağlık durumuyla ilgili "Ersin futbol oyununda sakatlanmıştı. Biz de MR çektirdik ve sonuçları İstanbul'a gönderdik. Hiç ama hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Doktor Metin Kuş'ın yaptığı kontroller sonucunda Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek" diye konuştu.

Acun Ilıcalı, Ersin'in sağlık durumu nedeniyle adaya veda etmesine ilişkin "En üzüldüğüm veda oldu, söyleyecek kelime bulamıyorum. Böyle bitmemeliydi" dedi.

"İLK KÖPEĞİMİ SONRA AİLEMİ GÖRECEĞİM"

Adaya veda eden ve köpeğinin öldüğünü henüz bilmeyen Ersin Korkut'un, köpeğiyle ilgili söylediği sözler herkesi duygulandırdı. Köpeğini çok özlediğini dile getiren Ersin, "Sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ersin Korkut'un köpeğinden bahsederken Acun Ilıcalı'nın konuşmaması ise dikkatlerden kaçmadı.