Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı

Survivor 2020'de adaya veda eden isim sağlık sorunları nedeniyle ünlüler takımından Ersin Korkut oldu. Köpeğinin öldüğünü henüz bilmeyen Ersin'in "Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim" sözleri herkesi duygulandırdı.

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
13.05.2020 00:03 | Son Güncelleme: 13.05.2020 00:10

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de adaya veda eden isim sakatlığı nedeniyle ünlüler takımından Ersin Korkut oldu. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ersin adadan ayrıldığı için başka bir elenen olmayacağını, eleme adaylarının düştüğünü söyledi.

ACUN ILICALI DUYURDU: BÖYLE BİTMEMELİYDİ

Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı Ersin'in sağlık durumuyla ilgili "Ersin futbol oyununda sakatlanmıştı. Biz de MR çektirdik ve sonuçları İstanbul'a gönderdik. Hiç ama hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Doktor Metin Kuş'ın yaptığı kontroller sonucunda Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek" diye konuştu.

Acun Ilıcalı, Ersin'in sağlık durumu nedeniyle adaya veda etmesine ilişkin "En üzüldüğüm veda oldu, söyleyecek kelime bulamıyorum. Böyle bitmemeliydi" dedi.

"İLK KÖPEĞİMİ SONRA AİLEMİ GÖRECEĞİM"

Adaya veda eden ve köpeğinin öldüğünü henüz bilmeyen Ersin Korkut'un, köpeğiyle ilgili söylediği sözler herkesi duygulandırdı. Köpeğini çok özlediğini dile getiren Ersin, "Sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ersin Korkut'un köpeğinden bahsederken Acun Ilıcalı'nın konuşmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı

İlgili Haberler

Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Haber Yorumları (5)
AGA: fare gibi sey bu o kadar insan øldu o kadar sorun var iken bu konu bir ay gundemi mecgul etmesi tam sacmalik
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
FİKRİ: Korona var uçak seferleri durmuş vaziyette . Bu adam gemiyle 2 ayda zor gelir.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FATMA: aynen keşke elenmeseydi ve en iyi ünlülerden biriydi
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Magazin
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Magazin
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Magazin
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Magazin
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Magazin
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Magazin
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Acun Ilıcalı, 'Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu
Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu
Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı
Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı
KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Murat Kurum Deniz Gezmiş Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Neva Sezen Aksu Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Futbol Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 01:25:58. #1.15#
title