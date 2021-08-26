Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi: Korkutursam saldırmaz diye düşündüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi: Korkutursam saldırmaz diye düşündüm

Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi: Korkutursam saldırmaz diye düşündüm
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da, sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan ve polis tarafından gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K. (22), 'hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçuyla çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da, sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan ve polis tarafından gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K. (22), 'hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçuyla çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, ifadesinde, "Köpeklerden korkuyorum. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Çok pişmanım" dedi.

Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki sitede oturanlar, sokakta besledikleri 'Beyaz' isimli sahipsiz köpeği, 22 Ağustos'ta yaralı halde buldu. Mahalleli, yanık yarası bulunan köpeği veteriner hekime götürdü. Tedaviye alınan köpeğin üzerine kaynar su döküldüğü belirlendi. Sitedeki bazı kişiler, olayı güvenlik görevlisi M.E.K.'nin gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen site yönetimi, görevlinin nizamiyedeki çaydanlıkta kaynattığı suyu, sokakta yatan köpeğin üzerine döktüğünü, hayvanın da acıyla kaçtığını fark etti. Yönetim, M.E.K.'nin iş akdini feshetti. Olaya tepki gösteren hayvanseverler, M.E.K.'den şikayetçi oldu. Beyaz, tedavisinin ardından tekrar yaşadığı sokağa bırakıldı.

KORKTUĞU İÇİN SALDIRMIŞ

M.E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince dün evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.E.K., işlemlerin ardından 'hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. M.E.K.'nin, ifadesinde, "Köpeklerden korkuyorum. İşe gelip giderken saldırıyorlardı. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Vicdan azabı çekiyorum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.


Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi: Korkutursam saldırmaz diye düşündüm
Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi: Korkutursam saldırmaz diye düşündüm
Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi: Korkutursam saldırmaz diye düşündüm
Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi: Korkutursam saldırmaz diye düşündüm
Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi: Korkutursam saldırmaz diye düşündüm
Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi: Korkutursam saldırmaz diye düşündüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)
Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)
(Zanlının binadan ayrılma görüntüsü)  KARTAL'DA ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ; CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ
(Zanlının binadan ayrılma görüntüsü)  KARTAL'DA ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ; CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Mesut Akusta Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi: Korkutursam saldırmaz diye düşündüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 10:55:43. #1.16#

title