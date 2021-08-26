Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi: Korkutursam saldırmaz diye düşündüm

ADANA'da, sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan ve polis tarafından gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K. (22), 'hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçuyla çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da, sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan ve polis tarafından gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K. (22), 'hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçuyla çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, ifadesinde, "Köpeklerden korkuyorum. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Çok pişmanım" dedi.

Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki sitede oturanlar, sokakta besledikleri 'Beyaz' isimli sahipsiz köpeği, 22 Ağustos'ta yaralı halde buldu. Mahalleli, yanık yarası bulunan köpeği veteriner hekime götürdü. Tedaviye alınan köpeğin üzerine kaynar su döküldüğü belirlendi. Sitedeki bazı kişiler, olayı güvenlik görevlisi M.E.K.'nin gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen site yönetimi, görevlinin nizamiyedeki çaydanlıkta kaynattığı suyu, sokakta yatan köpeğin üzerine döktüğünü, hayvanın da acıyla kaçtığını fark etti. Yönetim, M.E.K.'nin iş akdini feshetti. Olaya tepki gösteren hayvanseverler, M.E.K.'den şikayetçi oldu. Beyaz, tedavisinin ardından tekrar yaşadığı sokağa bırakıldı.

KORKTUĞU İÇİN SALDIRMIŞ

M.E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince dün evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.E.K., işlemlerin ardından 'hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. M.E.K.'nin, ifadesinde, "Köpeklerden korkuyorum. İşe gelip giderken saldırıyorlardı. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Vicdan azabı çekiyorum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik